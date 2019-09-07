Украинский адвокат Рыбин сообщил о скором обмене между Россией и Украиной

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Обмен между удерживаемыми Украиной и Россией гражданами начнется в ближайшие часы, сообщил "Интерфаксу" украинский адвокат Валентин Рыбин.

При этом Рыбин не стал раскрывать формат, в котором будет проходить процедура обмена.

Адвокат рассказал, что Украина отказывается выдавать находящегося в списках россиянина Руслана Гаджиева, который все еще остается в СИЗО и не доставлен в пункт обмена. "Сейчас мы не понимаем, что происходит и почему Руслан Гаджиев не доставлен в пункт обмена", - сказал он. По его словам, россиянин был в списке людей, подлежащих помилованию и в его отношении предоставлены все юридические процедуры. Рыбин не исключил, что Гаджиева могут успеть привезти в пункт обмена, "если Россия проявит характер". На это осталось несколько часов.

Адвокат связывает отказ выдавать россиянина с "политической игрой внутри Украины". Он считает, что президенту Владимиру Зеленскому не предоставили полный список людей на помилование.

Ранее в пятницу Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 12 граждан России. В их числе не было Гаджиева. По мнению Рыбина, это может осложнить процедуру обмена.