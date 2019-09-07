Вышинский заявил, что вернется на Украину для участия в судебном процессе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Прибывший в Москву из Киева в рамках обмена удерживаемых лиц журналист Кирилл Вышинский заявил, что вернется на Украину, чтобы доказать свою невиновность.

"Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в субботу.

Вышинский сообщил также, что намерен остаться в журналистике.

По его словам, следующее заседание по его делу назначено на 16 сентября, однако точное время возвращения на Украину он определит после консультации с адвокатами и секретариатом суда.

На Украине Кириллу Вышинскому предъявлено обвинение в государственной измене.

Ранее в субботу уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, списки будут позже.