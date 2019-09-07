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Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

Сенцов выразил надежду на освобождение сограждан в России и Донбассе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Украинский режиссер Олег Сенцов рад освобождению из заключения в России и надеется на такую же долю для всех остальных содержащихся в РФ и самопровозглашенных республик Донбасса сограждан.

"Мы рады быть на родной земле. Хочется сказать спасибо всем людям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения и его добились. Надеюсь, что остальные пленные будут освобождены. Но даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко", - сказал Сенцов. журналистам в аэропорту Борисполь на церемонии встречи вернувшихся на Украину освобожденных по взаимному обмену с РФ украинцев.

В свою очередь журналист Роман Сущенко поблагодарил президента Зеленского за освобождение и пятого президента Украины Петра Порошенко - за усилия, приложенные к началу этого процесса.

"Символично то, что нас, всех 35 человек, освободили через две недели после Дня независимости Украины... Я хотел бы обратиться к президенту Зеленскому и сказать, что сегодня он сделал счастливыми 35 украинских семей", - отметил он.

Между тем председатель Европейского парламента Давид Сассоли отметил роль Сенцова в деле защиты прав человека. "С облегчением и глубокой радостью я узнал сегодня об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. Он достойно противостоял несправедливости и встал на защиту демократии и прав человека", - написал глава Европарламента в своем твиттере.

"Я с нетерпением жду возможности вручить ему лично премию Европарламента имени Сахарова в ближайшее время", - отметил Сассоли.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся ранее в субботу. Украинская сторона опубликовала имена вернувшихся домой граждан, список освобожденных россиян будет озвучен позже.

Украина Олег Сенцов

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