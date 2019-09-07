США выразили надежду на снижение напряженности между РФ и Украиной после обмена

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В посольстве США в России приветствовали состоявшийся в субботу обмен между Москвой и Киевом.

"Приветствуем сообщения об обмене заключенными и рассчитываем увидеть дальнейшие шаги по укреплению диалога и снижению напряженности между Россией и Украиной", - написала в своем твиттере пресс-атташе американской дипмиссии Андреа Калан.

We welcome the news of a prisoner exchange and are encouraged to see signs of a more robust dialogue and lowering of tensions between #Russia and #Ukraine. — Andrea Kalan (@USEmbRuPress) 7 сентября 2019 г.

Россия и Украина провели в субботу взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35".

На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году. В Москву, в частности, журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах.