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Импорт газа Украиной из Европы достиг исторического максимума

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Поставки из Европы газа на Украину достигли нового исторического максимума - 69,1 млн кубометров в сутки, сообщил в фейсбуке гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Как отмечается на сайте АО "Укртрансгаз", достичь такого показателя удалось за счет сезонного увеличения мощности польского маршрута с 4,3 млн до 6,443 млн куб. м с одновременным максимальным использованием направлений Словакии и Венгрии.

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Украина намерена к грядущему отопительному сезону запасти в подземных хранилищах примерно 20 млрд куб. м газа, опасаясь что российский "Газпром" прекратит транзит газа по украинской территории после 2019 года.

С темпами закачки на уровне 75-78 млн куб. м/сутки Украина сможет войти в новый отопительный сезон с запасами свыше 21 млрд куб. м. На 7 сентября в подземных хранилищах на Украине находилось 18,81 млн куб. м газа, что соответствует 60,8% их мощности.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Украина Европа газ

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