Переговоры по газу между ЕС, РФ и Украиной пройдут в Брюсселе 19 сентября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры ЕС-РФ-Украина по газоснабжению согласованы на 19 сентября в Брюсселе. Об этом сообщил в понедельник, 9 сентября, "Интерфаксу" источник в Европейской комиссии (ЕК).

Собеседник агентства добавил, что в ближайшее время будут направлены приглашения в Москву и Киев и оглашено официальное объявление о встрече. "Но стороны уже договорились по месту и дате проведения переговоров", - отметил источник.

В конце августа глава Минэнерго Александр Новак говорил, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.

"Просто у нас тоже есть некий график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", - сказал тогда министр.

Одним из главных вопросов переговоров остается вопрос о том, кто будет участвовать во встрече с украинской стороны. На предыдущих трехсторонних переговорах Киев представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российская сторона настаивала, что вести переговоры по газу должен профильный министр энергетики Украины.

Верховная рада Украины утвердила Алексея Оржеля министром энергетики и защиты окружающей среды. Будет ли он вести грядущие трехсторонние переговоры по газу - пока неизвестно.