Украинский премьер заявил, что Киев подготовился к сложным переговорам по газу с РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина к ним подготовилась. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня провели совещание с руководителями НАК "Нафтогаз" и убедились, что государство хорошо подготовилось к зиме... Конечно, впереди сложные переговоры с Россией", - сказал Гончарук на пресс-брифинге после заседания кабинета министров в среду.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что Россия готова провести 19 сентября трехстороннюю встречу с ЕС и Украиной по газу. "Мы с господином (вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем -ИФ) Шефчовичем обсуждали эту дату (19 сентября - ИФ). И, насколько я слышал, что также и украинская сторона согласовала эту дату. Поэтому 19-е число будем считать согласованным", - сказал министр.

В свою очередь заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович указал на важность того, чтобы новый контракт по газоснабжению между Россией и Украиной был долгосрочным. "Только в таком случае будет предсказуемость и будут созданы условия для инвестиций, позволяющих обновить украинский газопровод", - сказал Шефчович.

Он также считает необходимым соблюдать европейское право относительно транзита газа. Шефчович напомнил, что время торопит, нынешний контракт истекает в конце 2019 года, и необходимо, чтобы Россия и Украина хорошо понимали важность момента.

Еврокомиссар также считает, что позитивные решения по данному вопросу сохранят имидж России как надежного поставщика, а Украины - как страны надежного транзита. Он выразил надежду, что подходы Москвы и Киева совпадут в том, чтобы прийти к позитивному результату.

В конце 2019 года истекает действующий контракт на транзит газа в Европу между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Еврокомиссия надеется, что до этого времени будет найдено решение, и европейские потребители смогут продолжать получать российский газ, говорил ранее Шефчович.