Что случилось этой ночью: вторник, 10 сентября

Последствия роботизации в России, отказ британского парламента досрочно переизбраться

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– РАНХиГС оценил количество потенциальных жертв роботизации в России. Изменения затронут добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство и розничную торговлю. Переобучаться придется более чем 20 миллионам.

– Британский парламент отказался от предложения Джонсона о досрочных выборах. Сторонники досрочных выборов не смогли набрать двух третей голосов. Премьеру Джонсону придется искать другой способ "жесткого" выхода из Евросоюза.

– Россия победила Казахстан в отборе на Евро-2020. Единственный гол забил Марио Фернандес. Сборная Бельгии побеждает всех и остается на первом месте в группе I.

– Глава РКН обвинил Google и Facebook во влиянии на результаты выборов в РФ. РКН обнаружил политическую рекламу на этих сервисах во время выборов. Ни одна компания не дала знать, появится ли ее представитель в Госдуме.