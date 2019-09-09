Поиск

Глава РКН обвинил Google и Facebook во влиянии на результаты выборов в РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что Google и Facebook намеренно пытались влиять на результаты выборов, которые прошли в РФ 8 сентября.

"Год назад, накануне выборов 2018 года, мы с компанией Google и компанией Facebook подробно обсуждали необходимость соблюдения российского законодательства, которое однозначно говорит о том, что накануне выборов - "день тишины", политическая реклама запрещена", - сказал Жаров в эфире Первого канала в понедельник.

"Кроме того, в день выборов, если бы вы посмотрели поисковую выдачу и сравнили поисковую выдачу, поисковые машины "Яндекс" и поисковые машины Google на одинаковые запросы "Выборы 2019", "За кого мне голосовать" и так далее, выдача была абсолютно разная. Именно поэтому мы говорим о том, что компания Google и компания Facebook намеренно пытались влиять на результаты выборов, которые прошли 8 сентября", - добавил глава ведомства.

Накануне Роскомнадзор заявил, что обнаружил политическую рекламу на ресурсах Google (включая хостинг YouTube) и Facebook во время выборов в РФ. В ведомстве подчеркнули, что это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России.

Факт нарушений, по данным надзорного ведомства, был установлен в ходе мониторинга средств массовой коммуникации в Единый день голосования, говорилось в сообщении Роскомнадзора. Ведомство передаст информацию о нарушениях российского законодательства для рассмотрения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

Комиссия по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ должна изучить заявления о нарушении компаниями Google и Facebook российского законодательства и пригласить представителей компаний на свое заседание, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комиссии Андрей Исаев. "Выслушаем оценку ЦИКа и обязательно встретимся с представителями сервисов", - сказал Исаев "Интерфаксу" в минувшее воскресенье.

В пресс-службе Google и Facebook "Интерфаксу" прокомментировали выдвинутые им надзорным ведомством претензии.

"Мы поддерживаем ответственную политическую рекламу и ожидаем, что она должна соответствовать местным законодательным требованиям, включая законы о выборах и избирательных правах и обязательные "периоды тишины", для любых географических областей, на которые такая реклама ориентирована", - заявили в пресс-службе компании Google в ответ на запрос "Интерфакса" в понедельник.

"Ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент на Facebook. Если мы получаем обращение о том, что та или иная реклама нарушает местное законодательство, мы рассматриваем его и принимаем соответствующие меры", - сообщили в пресс-службе Facebook в России на запрос "Интерфакса" в понедельник.

Вместе с тем ни в Facebook, ни в Google не ответили на вопрос, намерен ли представитель компании прийти на заседании парламентской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ, а также о том, известно ли компании, какие конкретно факты политической рекламы, нарушающей российское законодательство, были выявлены Роскомнадзором.

РКН Александр Жаров Google Facebook

Новости по теме

Новости

Экс-главу района Ленобласти осудили за вымогательство при ремонте школы

Гендиректора "Дождя" Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос

Что произошло за день: понедельник, 9 сентября

Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press

Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press

Верховный суд утвердил пожизненные сроки членам "банды GTA"

Верховный суд утвердил пожизненные сроки членам "банды GTA"

Глава Роскомнадзора обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы

Глава Роскомнадзора обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы

В конце сентября в Гааге начнется процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа к России

В конце сентября в Гааге начнется процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа к России

Рособрнадзор обнародовал расписание госэкзаменов на 2020 год

Напавший на Памфилову взломщик признал вину

Напавший на Памфилову взломщик признал вину

Медведев призвал решить, стоит ли кандидатам от ЕР идти на выборы самовыдвиженцами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');