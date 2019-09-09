Глава РКН обвинил Google и Facebook во влиянии на результаты выборов в РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что Google и Facebook намеренно пытались влиять на результаты выборов, которые прошли в РФ 8 сентября.

"Год назад, накануне выборов 2018 года, мы с компанией Google и компанией Facebook подробно обсуждали необходимость соблюдения российского законодательства, которое однозначно говорит о том, что накануне выборов - "день тишины", политическая реклама запрещена", - сказал Жаров в эфире Первого канала в понедельник.

"Кроме того, в день выборов, если бы вы посмотрели поисковую выдачу и сравнили поисковую выдачу, поисковые машины "Яндекс" и поисковые машины Google на одинаковые запросы "Выборы 2019", "За кого мне голосовать" и так далее, выдача была абсолютно разная. Именно поэтому мы говорим о том, что компания Google и компания Facebook намеренно пытались влиять на результаты выборов, которые прошли 8 сентября", - добавил глава ведомства.

Накануне Роскомнадзор заявил, что обнаружил политическую рекламу на ресурсах Google (включая хостинг YouTube) и Facebook во время выборов в РФ. В ведомстве подчеркнули, что это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России.

Факт нарушений, по данным надзорного ведомства, был установлен в ходе мониторинга средств массовой коммуникации в Единый день голосования, говорилось в сообщении Роскомнадзора. Ведомство передаст информацию о нарушениях российского законодательства для рассмотрения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

Комиссия по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ должна изучить заявления о нарушении компаниями Google и Facebook российского законодательства и пригласить представителей компаний на свое заседание, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комиссии Андрей Исаев. "Выслушаем оценку ЦИКа и обязательно встретимся с представителями сервисов", - сказал Исаев "Интерфаксу" в минувшее воскресенье.

В пресс-службе Google и Facebook "Интерфаксу" прокомментировали выдвинутые им надзорным ведомством претензии.

"Мы поддерживаем ответственную политическую рекламу и ожидаем, что она должна соответствовать местным законодательным требованиям, включая законы о выборах и избирательных правах и обязательные "периоды тишины", для любых географических областей, на которые такая реклама ориентирована", - заявили в пресс-службе компании Google в ответ на запрос "Интерфакса" в понедельник.

"Ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент на Facebook. Если мы получаем обращение о том, что та или иная реклама нарушает местное законодательство, мы рассматриваем его и принимаем соответствующие меры", - сообщили в пресс-службе Facebook в России на запрос "Интерфакса" в понедельник.

Вместе с тем ни в Facebook, ни в Google не ответили на вопрос, намерен ли представитель компании прийти на заседании парламентской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ, а также о том, известно ли компании, какие конкретно факты политической рекламы, нарушающей российское законодательство, были выявлены Роскомнадзором.