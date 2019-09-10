РАНХиГС оценил количество потенциальных жертв роботизации в России

Изменения затронут добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство и розничную торговлю

Посетители передвижного центра занятости населения (архив) Фото: ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты РАНХиГС подсчитали, что более 20 миллионов россиян рискуют лишиться работы через десять лет из-за "цифровизации и автоматизации". Об этом исследовании во вторник сообщили "Известия".

Для подсчета граждан, которые попадают в группу риска, пришлось оценить количество работников, выполняющих однообразные действия в различных отраслях. Таких набралось 20,1 миллиона, то есть 45,5% среднесписочной численности работников в стране. Оценка касается только официально трудоустроенных граждан.

Авторы исследования предупредили, что это не единовременное явление, и у людей будет возможность переобучиться, чтобы остаться на рынке труда. При этом, чтобы снизить социальное напряжение предлагается ввести налог на роботов, который можно потратить на социальные пособия для тех, кто лишился работы. С другой стороны, для обслуживания машин нужны люди, поэтому на заводах не снижается численность рабочих.