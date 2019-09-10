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Рада приняла закон об импичменте президента Украины

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Верховная рада приняла в целом президентский законопроект "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)". Как передает корреспондент "Интерфакса", за такое решение проголосовали 245 народных депутатов во вторник, 10 сентября.

Согласно законопроекту, Верховная рада может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

Основание для инициирования импичмента - письменное представление, подписанное большинством депутатов Рады, подписи которых не отзываются. Украинский парламент большинством голосов принимает решение об отстранении президента с его поста и включении данного вопроса в повестку дня сессии Верховной рады "как безотлагательного", говорится в тексте законопроекта.

В случае включения данного вопроса в повестку дня Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления. Президент, в свою очередь, согласно законопроекту, может пользоваться при процедуре импичмента услугами защитников.

Пленарное заседание Рады, на котором рассматриваются выводы и предложения комиссии, должно быть открытым, за исключением случаев, когда озвучиваемая информация составляет гостайну.

После принятия Верховной радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды. "В случае получения заключений Конституционного суда и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада... принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента... Постановление считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады", - говорится в законопроекте.

В случае непринятия Верховной радой постановления об импичменте председательствующий от имени парламента приносит главе государства извинения. Отставка президента по собственному желанию является основанием для прекращения процедуры импичмента на любой стадии, а также для закрытия соответствующих производств в Конституционном и Верховном судах.

Законопроект об импичменте президента в конце августа внес в украинский парламент глава государства Владимир Зеленский.

Верховная рада Украины

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