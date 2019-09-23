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Зеленский подписал закон об импичменте

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)".

Как сообщается на сайте парламента, 23 сентября законопроект был "возвращен с подписью президента".

10 сентября Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект. Согласно ему парламент может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

В случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Верховная рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом государственной измены или иного преступления.

После принятия Верховной радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды.

"В случае получения заключений Конституционного суда и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная рада... принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента... Постановление считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной рады", - говорится в законопроекте.

В случае непринятия Верховной радой постановления об импичменте председательствующий от имени парламента приносит главе государства извинения.

Украина Владимир Зеленский Верховная рада Украины

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