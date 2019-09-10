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Одному из освобожденных из РФ украинцев сделали сложную операцию

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что все освобожденные из России украинцы получают необходимую медицинскую помощь, в частности, тяжелобольному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, являющемуся инвалидом I группы, во вторник, 10 сентября, сделали операцию.

"Сегодня сделали тяжелую операцию Бекирову. Примерно час назад она завершилась и мы молимся, чтобы он выздоровел", - заявила омбудсмен в интервью телеканалу "Прямой".

Денисова также рассказала, что режиссер Олег Сенцов прошел обследование, но отказался от медицинской помощи. По словам омбудсмена, Сенцов сказал, что "здоров и хочет, чтобы в больницу попала его мама". "И так и есть: его мама сейчас находится в (больнице - ИФ) "Феофании", - отметила Денисова.

По ее словам, другой освобожденный из России - журналист Роман Сущенко - в настоящее время проходит медицинское обследование.

Денисова рассказала, что освобожденные военные моряки также находятся в данный момент в госпитале, где проходят медобследование. Она уточнила, что все освобожденные из РФ украинцы нуждаются как в оценке состояния их здоровья, так и психологической поддержке.

Ранее, 9 сентября, начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Минобороны Украины Анатолий Казмирчук сообщил, что состояние здоровья украинских военных моряков, прибывших из Москвы 7 сентября в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование.

В субботу, 7 сентября, РФ и Украина осуществили взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35". Освобожденные украинцы после возвращения на Украину были перевезены в медицинский центр "Феофания" и военный госпиталь в Киеве.

Людмила Денисова Эдем Бекиров Украина

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