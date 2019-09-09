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В Киеве рассказали о состоянии здоровья освобожденных украинских моряков

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Состояние здоровья украинских военных моряков, прибывших из Москвы 7 сентября в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Об этом сообщил начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Минобороны Украины Анатолий Казмирчук.

По его словам, в настоящее время моряки осмотрены консилиумом врачей, "им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение". Медицинское обеспечение освобожденных военных осуществляется в полном объеме, питание - в соответствии с назначенными диетами в зависимости от характера их заболевания, добавил Казмирчук.

Он также рассказал, что военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан. По словам Казмирчука, госпиталь переведен на усиленный режим работы, в учреждении дополнительно создали резерв койко-мест.

Как сообщалось, в субботу, 7 сентября, РФ и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35". Освобожденные украинцы после возвращения на Украину были перевезены в медицинский центр "Феофания" и военный госпиталь в Киеве.

Анатолий Казмирчук Минобороны Украины

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