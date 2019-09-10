Жена россиянина Бута навестит его в американской тюрьме 18-19 сентября

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Супруга Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в штате Иллинойс, Алла Бут назвала дату планируемого свидания с мужем после восьми лет с их последней встречи, сообщает во вторник телеканал НТВ.

В ходе интервью с ней телеканал вывел на экран текст: "Алла Бут сообщила, что первое с 2012 года свидание с супругом в американской тюрьме пройдет 18-19 сентября".

"Мы в последний раз виделись перед тем, как Виктор был отсюда этапирован в "Мэрион" из бруклинской тюрьмы - это был конец апреля 2012 года. После этого мы не виделись, это (с тех пор - ИФ) наша первая встреча", - сказала жена Бута. Супруги почти пять лет не имели даже возможности поговорить по телефону.

По данным телеканала, Алла Бут находится в Нью-Йорке.

Опасения семьи

8 июля газета "Известия" писала, что жена и дочь Бута прилетят в США 8 сентября, они планируют навестить его в тюрьме, но опасаются возможных провокаций. "Мы с дочерью прилетаем в Нью-Йорк вечером 8 сентября. Обратный билет в Россию у нас пока куплен на 28 октября. Возможно, останемся в США и дольше, если это позволят миграционные службы США", - сказала изданию Алла Бут.

"Я надеюсь, что после прилета нас встретят российские дипломаты, поскольку опасаюсь повторения ситуации моего первого визита к Виктору. Тогда меня допрашивали почти 10 часов, обыскивали все вещи и даже делали копии с электронных гаджетов. Сейчас ситуация может быть еще хуже. Ведь тогда Виктор был обвиняемый, а сейчас он, по мнению американских властей, террорист", - добавила она.

25 лет тюрьмы

Виктор Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году Бyт был приговорен к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

Сейчас Бут отбывает срок заключения в тюрьме города Мэрион, расположенного в штате Иллинойс. Он отрицает все обвинения и заявляет, что занимался абсолютно легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.