Зеленский обсудил с Коломойским ведение бизнеса на Украине и энергетику

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским в Киеве.

"В Офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса на Украине. Также говорилось об энергетической сфере", - сообщает пресс-служба Офиса президента в фейсбуке во вторник.

Согласно фотографии, на встрече также присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир и другие.