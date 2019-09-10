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Зеленский обсудил с Коломойским ведение бизнеса на Украине и энергетику

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским в Киеве.

"В Офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса на Украине. Также говорилось об энергетической сфере", - сообщает пресс-служба Офиса президента в фейсбуке во вторник.

Согласно фотографии, на встрече также присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир и другие.

Украина Владимир Зеленский Игорь Коломойский

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