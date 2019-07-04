Коломойский заявил, что поддерживает Зеленского морально

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским после его инаугурации. Предприниматель признался, что все же иногда общается с главой государства и поддерживает его морально.

В интервью еженедельнику "Новое время" на вопрос, держит ли он связь с президентом Зеленским, созванивается или переписывается, Коломойский ответил: "Иногда, редко".

Он привел пример разговоров, которые бывают у него с украинским президентом: "Как дела? Все в порядке? Держишься?" — "Держусь". "Тяжело?" — "Тяжело".

Комментируя упоминания Зеленского об их личной встрече, Коломойский сказал, что официальной встречи не было.

Журналист в ходе интервью указал, что Зеленскому приходится комментировать многие заявления бизнесмена. Тот в ответ подчеркнул, что президент не обязан отвечать за слова Коломойского, ведь он не является ни советником Зеленского, ни "кукольщиком".

"Мы не бывшие бизнес-партнеры. Мы были заказчик и подрядчик. Мы заказывали для телеканала продукт, а они (Студия Квартал 95) делали этот продукт и продавали нам его. За деньги, кстати говоря", - заявил предприниматель.

Бизнесмен неоднократно отвергал подозрения в том сведения о том, что оказывал финансовую поддержку Владимиру Зеленскому и лидеру партии "ВО "Батькивщина"" Юлии Тимошенко в ходе предвыборной президентской кампании.

Ранее Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что Украине следовало бы объявить дефолт, чтобы не выплачивать долг МВФ, и привел в пример аналогичные ситуации с Грецией и Аргентиной. Зеленский исключил подобное развитие событий.