Суд в Шотландии счел незаконной приостановку работы британского парламента

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Высший уголовный суд Шотландии постановил, что приостановка деятельности британского парламента является незаконной, сообщило в среду агентство Bloomberg.

В постановлении, которое будет опубликовано в эту пятницу, говорится, что приостановка работы парламента вызвана намерением "препятствовать его деятельности", такие действия относятся к "незаконным, следовательно, недействительным и не имеющим никакой силы".

Однако постановление не получит юридической силы до тех пор, пока на следующей неделе Верховный суд Великобритании не займется рассмотрением дела. По данным BBC News, постановление пока что не повлияет на приостановку работы парламента.

Между тем, в британском правительстве заявили, что будут оспаривать решение высшего уголовного суда Шотландии.

Ранее группа из более чем 70 британских депутатов заявила, что решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента было незаконным, поскольку ограничивает возможность дебатов в преддверии скорого выхода страны из Евросоюза. Сам премьер отрицал, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки с Брюсселем.

10 сентября парламент Великобритании официально приостановил работу до 14 октября. На это время депутаты прекращают обсуждение любых законодательных актов. Текущая парламентская сессия длится с июня 2017 года, она стала самой длинной в истории британского парламента почти за 400 лет.

Этот перерыв станет самым продолжительным за последнее время. Так, с 1980-х годов перерыв между сессиями парламента обычно длился не более недели.

Процедура приостановки работы парламента прошла согласно традиции. Герольдмейстер Вестминстерского дворца, известная как "черный жезл", призвала членов палаты общин в палату лордов.

14 октября перед британскими депутатами, вернувшимися с вынужденных каникул, депутатами должна будет выступить королева, которая огласит новые приоритеты правительства.