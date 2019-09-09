Британский парламент официально приостановит работу в понедельник

Участники акции против Brexit возле здания парламента в Лондоне Фото: Reuters

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Великобритании в понедельник, 9 сентября официально приостановит работу до 14 октября. Это будет самым длинным перерывом в работе парламента в современной истории, сообщает Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

Парламент остановит работу в конце рабочего дня. На Даунинг-стрит призвали голосовать за проведение внеочередных выборов, чтобы "дать общественности возможность принять решение".

Приостановку работы парламента с первой декады сентября инициировал глава британского правительства Борис Джонсон. Его идея заключается в том, чтобы законодатели не работали с 9 сентября по 14 октября , когда перед депутатами должна будет выступить королева, которая огласит новые приоритеты правительства.

Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше дней для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября.

Сам Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.

Между тем, депутаты британской палаты общин не поддержали предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.