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Британский парламент официально приостановит работу в понедельник

Британский парламент официально приостановит работу в понедельник
Участники акции против Brexit возле здания парламента в Лондоне
Фото: Reuters

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Великобритании в понедельник, 9 сентября официально приостановит работу до 14 октября. Это будет самым длинным перерывом в работе парламента в современной истории, сообщает Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

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Парламент остановит работу в конце рабочего дня. На Даунинг-стрит призвали голосовать за проведение внеочередных выборов, чтобы "дать общественности возможность принять решение".

Приостановку работы парламента с первой декады сентября инициировал глава британского правительства Борис Джонсон. Его идея заключается в том, чтобы законодатели не работали с 9 сентября по 14 октября , когда перед депутатами должна будет выступить королева, которая огласит новые приоритеты правительства.

Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше дней для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября.

Сам Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.

Между тем, депутаты британской палаты общин не поддержали предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.

Великобритания Борис Джонсон Brexit

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