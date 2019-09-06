Суд Лондона счел законными действия Джонсона по приостановке работы парламента

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона вслед за Сессионным судом Шотландии не стал накладывать запрет на приостановку работы парламента премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает в пятницу Sky News.

В то же время судьи постановили, что на это решение может быть подана апелляция в Верховный суд Британии. Ожидается, что там дело будет слушаться 17 сентября.

Ранее на этой неделе Сессионный суд Шотландии постановил, что Джонсон на законных основаниях отправил членов Палаты общин на дополнительные каникулы.

После того как Джонсон запросил у королевы Елизаветы II одобрение на приостановку работы парламента, группа британских депутатов обратилась в суды Эдинбурга, Лондона и Белфаста с целью оспорить это шаг премьера. Решение по делу в Белфасте еще не принято.

Перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября - и продлится до 14 октября.