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Украина выплатит каждому освобожденному из РФ 7 сентября украинцу по 100 тыс. гривен

Украина выплатит каждому освобожденному из РФ 7 сентября украинцу по 100 тыс. гривен
Президент Украины Владимир Зеленский встречает освобожденных моряков
Фото: Reuters

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Кабинета министров Украины одобрил единовременную денежную выплату каждому из 35 освобожденных из РФ украинских моряков и заключенных в размере 100 тысяч гривен (примерно 263 тысячи рублей), сообщила в фейсбуке уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее информации, ответственным за выполнение этого решения будет министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке.

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Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35" в субботу, 7 сентября. На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанные после инцидента у берегов Крыма в 2018 году.

По словам Денисовой, 10 граждан Украины, осужденных в РФ за различные преступления, были переданы Киеву на основании указа президента РФ о помиловании, моряки были переданы под поручительство омбудсмена Украины, а один - на основе личного обязательства.

В Москву также прибыли 35 человек. Президент Украины помиловал 16 человек.

Украина

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