Песков объяснил, почему Путин не встретил отпущенных Украиной пленных

Президент принял меры, чтобы обмен состоялся, и это главное, а не приезд или не приезд его в аэропорт

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Владимир Путин не поехал в аэропорт "Внуково" встречать тех, кого Украина освободила и выдала России в ходе обмена удерживаемыми лицами, поскольку это не прерогатива президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Его спросили, почему встреча освобожденных в Москве прошла скромно, тогда как освобожденных украинцев в "Борисполе" встречал президент Владимир Зеленский.

"Поймите, здесь разница не в эмоциональном фоне и церемониальности того, что произошло. Здесь важна суть и важна та проделанная работа, которая предшествовала тому, что вы видели на картинке телевизоров", - объяснил Песков.

По его словам, Путин проделал "свою часть пути", чтобы этот обмен мог состояться, и "это является главным, а не приезд или не приезд в аэропорт".

Списки освобожденных он комментировать отказался и не стал отвечать на вопрос, почему среди выданных Москве лиц были граждане Украины. Также он не стал отвечать на вопросы, когда будет опубликован список этих лиц и указы Путина о помиловании украинцев, которых выдали Киеву.

Состоявшийся обмен в Кремле оценивают позитивно и считают, что "он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения работы в русле поиска путей для нормализации отношений между Россией и Украиной", отметил пресс-секретарь президента.

Обмен удерживаемыми лицами прошел 7 сентября по схеме "35 на 35". На сайте президента Зеленского в тот же день был опубликован список тех, кого выдала Россия, а вернувшимся на Украину 24 военным морякам вручили кортики и ордена.

Песков обещал тогда, что российский список будет опубликован позднее. СМИ публиковали его неофициальные версии и отмечалось, что в нем только 12 граждан России. В Москву прибыли 32 мужчины и три женщины. Главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого на Украине обвинили в госизмене, встречал гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.