Поиск

Трамп заявил, что уволенный им Болтон совершил "ряд очень больших ошибок"

Трамп заявил, что уволенный им Болтон совершил "ряд очень больших ошибок"
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной увольнения его советника по национальной безопасности Джона Болтона стали допущенные им "очень большие ошибки" в политике по отношению к КНДР, Венесуэле и Ираку, приводит слова американского лидера The Washington Post.

Трамп отметил, что у него часто возникали разногласия с Болтоном по ряду вопросов. В качестве примера таких разногласий президент США привел желание Болтона применить "ливийскую модель" для Северной Кореи.

"Мы были отброшены далеко назад, когда Джон Болтон заговорил о ливийской модели. И он допустил ошибку, только упомянув об этом - о ливийской модели - это просто катастрофа", - пояснил Трамп.

Также американский лидер раскритиковал своего бывшего советника по нацбезопасности за политику в отношении Ирака.

"Джон (Болотон) известен как крутой парень. Настолько крутой, что он втянул нас в Ирак", - сказал он.

Кроме того, Трамп сообщил о разногласиях с Болтоном по венесуэльскому вопросу.

"Я был не согласен с подходом Джона Болтона по Венесуэле. Я считал, что его подход был крайне неуместным", - завил Трамп, не пояснив, в чем именно расходятся его с Болтоном подходы к Венесуэле. Также он указал на на неблагополучную ситуацию в Венесуэле, иллюстрирующую, на его взгляд, "что такое социализм".

Трамп объявил, что рассматривает пять кандидатов на пост советника по нацбезопасности. Все они, по его словам, "высококвалифицированные специалисты", "которые очень этого хотят".

"Я объявлю о том, кто займет этот пост, на следующей неделе", - сообщил глава Соединенных Штатов.

При этом за день до объявления об отставке Болтона The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп недоволен действиями своей администрации по вопросу кризиса в Венесуэле, в частности, позицией своего советника по национальной безопасности.

Дональд Трамп Джон Болтон США Венесуэла Ирак КНДР

Новости по теме

Новости

Швейцария лишила гражданства мужчину, осужденного за пособничество террористам

МГУ имени Ломоносова поднялся на 10 мест в международном рейтинге вузов THE

МГУ имени Ломоносова поднялся на 10 мест в международном рейтинге вузов THE

Около 600 тысяч человек вышли на митинг в Барселоне в национальный день Каталонии

Около 600 тысяч человек вышли на митинг в Барселоне в национальный день Каталонии

В США прошли церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года

В США прошли церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года

Bloomberg сообщил об ограничениях для "Газпрома" на прокачку через OPAL

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Нидерланды перевели Цемаха в статус подозреваемого по делу о сбитом "Боинге"

Нидерланды перевели Цемаха в статус подозреваемого по делу о сбитом "Боинге"

Прокуратура Берлина подтвердила, что в громком убийстве подозревают россиянина

Рейтинг одобрения Трампа упал из-за торгового спора с Китаем

Рейтинг одобрения Трампа упал из-за торгового спора с Китаем

В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы

Еврокомиссия изучит решение Суда Евросоюза по OPAL

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');