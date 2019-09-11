Трамп заявил, что уволенный им Болтон совершил "ряд очень больших ошибок"

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной увольнения его советника по национальной безопасности Джона Болтона стали допущенные им "очень большие ошибки" в политике по отношению к КНДР, Венесуэле и Ираку, приводит слова американского лидера The Washington Post.

Трамп отметил, что у него часто возникали разногласия с Болтоном по ряду вопросов. В качестве примера таких разногласий президент США привел желание Болтона применить "ливийскую модель" для Северной Кореи.

"Мы были отброшены далеко назад, когда Джон Болтон заговорил о ливийской модели. И он допустил ошибку, только упомянув об этом - о ливийской модели - это просто катастрофа", - пояснил Трамп.

Также американский лидер раскритиковал своего бывшего советника по нацбезопасности за политику в отношении Ирака.

"Джон (Болотон) известен как крутой парень. Настолько крутой, что он втянул нас в Ирак", - сказал он.

Кроме того, Трамп сообщил о разногласиях с Болтоном по венесуэльскому вопросу.

"Я был не согласен с подходом Джона Болтона по Венесуэле. Я считал, что его подход был крайне неуместным", - завил Трамп, не пояснив, в чем именно расходятся его с Болтоном подходы к Венесуэле. Также он указал на на неблагополучную ситуацию в Венесуэле, иллюстрирующую, на его взгляд, "что такое социализм".

Трамп объявил, что рассматривает пять кандидатов на пост советника по нацбезопасности. Все они, по его словам, "высококвалифицированные специалисты", "которые очень этого хотят".

"Я объявлю о том, кто займет этот пост, на следующей неделе", - сообщил глава Соединенных Штатов.

При этом за день до объявления об отставке Болтона The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп недоволен действиями своей администрации по вопросу кризиса в Венесуэле, в частности, позицией своего советника по национальной безопасности.