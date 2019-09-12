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CNN узнал об идее администрации Трампа назначить Помпео на пост Болтона

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Чиновники администрации президента США обсуждают возможность замены ушедшего в отставку советника президента по нацбезопасности Джона Болтона его главным соперником, государственным секретарем Майком Помпео, сообщает CNN.

По словам двух источников, в том числе из администрации президента, Помпео в случае назначения сохранит свою должность в Госдепартаменте. Так, он может стать вторым политиком в истории США после Генри Киссинджера, совмещающим должности советника по нацбезопасности и госсекретаря.

Как отметили источники телеканала, пока неясно, насколько серьезно президент США Дональд Трамп рассматривает эту возможность. По словам одного из собеседников CNN, Помпео предоставил президенту список других претендентов на эту должность.

В среду Трамп заявил, что рассматривает пять кандидатов на пост своего советника по нацбезопасности. Все они, по его словам, "высококвалифицированные специалисты", "которые очень этого хотят".

Между тем, как утверждает источник CNN, близкий к Белому дому, Помпео в настоящее время является главным советником Трампа по внешней политике.

Телеканал отмечает, что если Трамп все же решит сохранить отдельную позицию советника по нацбезопасности, то, по данным источников, главными претендентами на этот пост являются спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.

Вечером 10 сентября Трамп в твиттере объявил об увольнении Болтона, отметив, что был не согласен со многими идеями своего советника.

Позднее президент США заявил, что Болтон совершил "ряд очень больших ошибок", в том числе в политике по отношению к КНДР, Венесуэле и Ираку. До этого агентство Bloomberg сообщало о расхождении позиций Трампа и Болтона по санкциям против Ирана.

Дональд Трамп Джон Болтон Майк Помпео

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