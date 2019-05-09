Трамп разочаровался в агрессивной политике своей администрации по Венесуэле

Американский президент жаловался, что его советники недооценивают "крепкого орешка" Мадуро

Советник по нацбезопасности Джон Болтон и Дональд Трамп Reuters

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп недоволен действиями своей администрации по вопросу кризиса в Венесуэле, в частности, позицией своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

"Президент Трамп ставит под сомнение агрессивную стратегию своей администрации в Венесуэле после провала поддерживаемой США попытки свергнуть президента Николаса Мадуро", - сообщает газета.

Президент США, по мнению источников газеты, не считает, что существует быстрый способ добиться смены власти в Каракасе. По данным издания, Трамп называл Мадуро "крепким орешком". На прошлой неделе Трамп жаловался, что Болтон и ряд других сотрудников Белого дома недооценивают Мадуро. Также Трампа, утверждает газета, расстроило то, что советники ввели его в заблуждение о том, что Мадуро "будет легко сместить молодым оппозиционным политиком" - лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

По данным газеты, Трамп симпатизирует Гуайдо, однако неоднократно спрашивал своих советников, действительно ли тот обладает качествами, необходимыми для того, чтобы перенять власть в Венесуэле.

Несколько дней назад Трамп заявлял, что Болтон хочет втянуть его в войну. Президент считает, что Болтон поставил его в сложное положение в ситуации с Венесуэлой, но, несмотря на это, он не намерен лишать своего советника по национальной безопасности должности, рассказали источники The Washington Post. Напротив, Трамп рекомендовал Болтону и дальше концентрировать внимание на Венесуэле.

На прошлой неделе Трамп рассказывал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным. После продолжительной беседы 3 мая американский президент заявил, что Путин "совсем не хочет вмешиваться в дела Венесуэлы, он хотел бы увидеть, чтобы в Венесуэле произошло что-то положительное". Такое заявление противоречило прежним высказываниям Болтона, который обвинял Россию в поддержке властей Венесуэлы деньгами и военным оборудованием.

Болтон стал одним из самых ярых сторонников возможного военного ответа на кризис в Венесуэле в администрации США. Трамп, напротив, не склонен к тому, чтобы инициировать какое-либо военное вмешательство в дела Венесуэлы, отмечают источники The Washington Post.

30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Карлота", на котором лидер оппозиции Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими президента Венесуэлы Мадуро военными и теми из них, кто перешел на сторону оппозиции.

На 1 мая Гуайдо планировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти Н. Мадуро, однако в итоге эта попытка не увенчалась успехом.

Позднее Гуайдо в интервью The Washington Post признал, что при подготовке акции были допущены ошибки. По словам Гуайдо, была переоценена поддержка оппозиции со стороны армии.