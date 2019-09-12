Переданный Украиной в рамках обмена Цемах вернулся в ДНР

Нидерланды назвали его подозреваемым в уничтожении малайзийского "Боинга" над Донбассом в 2014 году

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Переданный украинской стороной России в рамках обмена удерживаемых лиц бывший ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах вернулся домой в ДНР, сообщила его дочь Мария Цемах.

"Да, мы вернулись. Отец дома", - сказала она в четверг вечером "Интерфаксу".

Ранее Цемах жил в городе Снежное. В 2014 году, в начале вооруженного конфликта в Донбассе он стал там командиром ПВО. Именно в Снежном в конце июня 2019 года Цемаха задержали украинские спецслужбы и вывезли на контролируемую Киевом территорию. Дочь Цемаха живет в Харцызске.

Россия и Украина 7 сентября освободили по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, нарушивших российскую границу. Цемах вошел в число 35 человек, переданных Украиной России.

После задержания Цемаха украинскими спецслужбами его вывезли на территорию, которую контролируют Вооруженные силы Украины. Затем Цемаха отправили в Киев и арестовали. Ему предъявили обвинение в создании террористической группы или террористической организации.

Ранее Цемах считался ключевым свидетелем по делу об уничтожении в небе над Донбассом в 2014 году малайзийского "Боинга" (рейс MH17), однако позднее Нидерланды перевели его в подозреваемые по этому делу. Нидерланды возражали против передачи Цемаха России.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.