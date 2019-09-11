Нидерланды перевели Цемаха в статус подозреваемого по делу о сбитом "Боинге"

Владимир Цемах на заседании Киевского апелляционного суда Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении в небе над Донбассом в 2014 году малайзийского "Боинга" (рейс MH17), в подозреваемого по этому же делу, сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

В опубликованном в среду интервью Deutsche Welle она рассказала, что Международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось, что в соответствии информацией, появившейся летом этого года, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых.

Против выдачи России

Пири стала автором открытого письма, подписанного 4 сентября 40 депутатами Европарламента, в котором они призывали президента Украины Владимира Зеленского не допустить выдачи Цемаха России.

По ее мнению, Украина заплатила слишком высокую цену за возвращение на родину своих граждан. Пири заявила, что решение Киева включить Цемаха в список для обмена заключенными с РФ стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв крушения сбитого MH17. "С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", - считает европарламентарий.

Настойчивое требование РФ отдать ей Цемаха свидетельствует о том, что Москва признает свою вину в катастрофе "Боинга" рейса MH17, полагает депутат.

При этом она уверена, что теперь практически нет шансов, что международной следственной группе JIT удастся допросить Цемаха. "Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны. Если бы Москва хотела, чтобы его можно было вызвать на допрос, она бы так не подчеркивала необходимость его выдачи. Поэтому я боюсь, что Цемах больше никогда не появится в суде в качестве свидетеля", - полагает Пири

Между тем ранее президент Украины Зеленский сообщил, что голландские следователи уже допросили экс-командира одного из подразделений самопровозглашенной ДНР Цемаха перед его передачей в Россию.

Россия и Украина 7 сентября освободили по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, нарушивших российскую границу. Цемах вошел в число 35 человек, переданных Украиной России.

3 сентября Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке призвал Украину не передавать Цемаха России, поскольку он проходит подозреваемым по делу об уничтожении MH17, говорится в статье на сайте ежедневной общенациональной нидерландской газеты NRC Handelsblad.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.