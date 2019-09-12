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Советники Трампа задумались о временном соглашении с Китаем

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Советники президента США Дональда Трампа обсуждают возможность заключения временного соглашения с КНР, согласно которому пошлины на ряд товаров китайского импорта могут быть отложены или отменены в обмен на увеличение закупок Китаем американских сельскохозяйственных товаров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Также Вашингтон хочет получить от Китая заверения о намерениях соблюдать права американских компаний и частных лиц на интеллектуальную собственность.

По словам источников, обсуждения ведутся в рамках подготовки к новому раунду торговых переговоров, который состоится в ближайшие недели. Сам Трамп пока не одобрил временную сделку, отмечают они.

Планы отражают опасения Белого дома по поводу эскалации тарифных войн и негативных последствий пошлин для экономики США в преддверии президентских выборов, которые состоятся в 2020 году, пишет Bloomberg. В частности, в декабре запланировано введение пошлин на поставки в США китайских смартфонов и ноутбуков, что может непосредственно сказаться на потребителях.

В среду Трамп решил отложить повышение пошлин на китайские товары совокупной стоимостью $250 млрд в год с 1 на 15 октября. Он объяснил это просьбой вице-премьера КНР Лю Хэ и тем, что Китайская народная республика будет отмечать свое 70-летие 1 октября.

Отмечается, что правительство США пока ни разу не отменяло уже введенные пошлины на китайский импорт.

США Китай Дональд Трамп

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