Лавров заявил о завершении войны в Сирии

Сергей Лавров Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете "Труд", что война в Сирии завершилась.

"Война в Сирии действительно закончилась. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - сказал он. Министр отметил, что страна начала процесс восстановления.

На первом плане теперь находится оказание Сирии гуманитарной помощи и продвижение политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

Лавров отметил, что Москва придает большое значение регулярным контактам с сирийскими сторонами, в том числе с оппозицией. Он заявил, что она играет важную роль, принимая участие в международных встречах по Сирии в Астане и Женеве.

Сирийская армия с 31 августа в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Идлиб.