Зеленский назвал возвращение Крыма сигналом готовности РФ для участия в G8

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский призвал вернуть Крым на фоне обсуждения возможного возвращения России в G8. Об этом Зеленский написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет "настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

Кроме того он выразил благодарность тем странам, которые продолжают поддерживать Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

Вопрос о восстановлении формата G8 с участием России поднял президент США Дональд Трамп. С таким предложением он выступал и ранее. По словам Трампа, такое возвращение было бы хорошим шагом, потому что многие вопросы касаются России. Он вновь заявил, что, по его мнению, российский президент Владимир Путин своей политикой "переиграл" президента США Барака Обаму. Именно во время президентства Обамы в 2014 году страны G8 отказались работать в таком формате и саммиты вновь стали проходить в формате "семерки".

Позднее стало известно, что Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили возможность приглашения России для участия в следующей встрече G7 в 2020 году в США. Журналист CNN Кайли Атвуд в своем твиттере сообщила, что именно Макрон предложил пригласить РФ на встречу в следующем году, и Трамп согласился. Ожидается, что американский лидер поднимет тему приглашения Путина на ближайшем саммите G7.

В свою очередь, премьер Великобритании Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными. Глава британского кабмина согласился с мнением Меркель по поводу того, что Москве еще предстоит выполнить обязательства, чтобы вернуться в "восьмерку". В качестве отрицательных примеров действий РФ, Джонсон упомянул отравление Скрипалей в Солсбери, ситуацию вокруг Украины, "российские провокации, не только на Украине, но во многих других местах".

В марте 2014 года "Большая семерка" в связи с ситуацией на Украине и в Крыму на заседании в Гааге приняла решение о том, что саммит G8 в июне того же года состоится в формате G7 в Брюсселе без участия России.

Крым вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.