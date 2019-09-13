Посетитель Центра Помпиду порезал картину дорогого художника-концептуалиста

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Посетитель Центра Помпиду в Париже несколько раз ударил офисным резаком картину художника-концептуалиста Даниэля Бюрена и повредил полотно. Это произошло 12 сентября, пишет Le Parisien.

Вандала задержали и направят на психиатрическую экспертизу. Имя задержанного полиция не назвала.

Руководство музея пока не прокомментировало инцидент и не уточнило, насколько пострадала работа и какова сумма ущерба.

Издание отмечает, что эта сумма может быть значительной, поскольку Бюрен много выставляется в мире и его работы дорого ценятся на рынке современного искусства. В 2016 году одна из его работ размерами четыре на два метра была продана в Париже за 1,2 миллиона евро.

В 2006 году художник-перформансист ударил молотком по скульптуре реди-мейд дадаиста Марселя Дюшана "Фонтан" (произведение искусств представляет собой обычный писсуар, оригинал был утерян). Центр Помпиду оценил ущерб в 420 тысяч евро, суд значительно сократил сумму компенсации, напоминает Le Parisien.

Даниэлю Бюрену 81 год. В 1966 году он выработал собственную творческую стратегию по изображению перемежающихся белых и цветных полос и по экспериментам с расположением произведений в пространстве.

В 1986 году во дворе дворца Пале-Рояль установили полосатые колонны Бюрена, которые сначала вызвали протесты парижан, но впоследствии стали одной из городских достопримечательностей.

Бюрен - один из создателей арт-группы БМПТ, которая критиковала устоявшиеся методы и традиции в искусстве и искала новые идеи.