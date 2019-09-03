В Центре Помпиду сообщили о краже работы Бэнкси

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Дорожный знак с предписываемым известному британскому уличному художнику Бэнкси граффити похищен у въезда в подземную парковку Центра Помпиду в Париже, сообщают местные СМИ со ссылкой на музей.

В центре Помпиду рассказали, что во вторник написали заявление о краже и нанесении ущерба.

Речь идет о дорожном указателе, на задней стороне которого изображена крыса в маске. Граффити было нарисовано 25 июня 2018 года и уже на следующий день появилось в официальном аккаунте Бэнкси в инстаграме.

В пресс-службе Центра Помпиду предполагают, что злоумышленники спилили металлический указатель. При этом в центре отметили, что не являются владельцами этого предмета искусства.

Бэнкси - псевдоним английского андеграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, который сохраняет анонимность. Вокруг его биографии велось много споров. Согласно самым распространенным версиям, его настоящее имя Роберт или Робин Бэнкс.

Он зачастую оставляет на улицах крупных городов граффити различного содержания, в том числе с политическим подтекстом. Затем Бэнкси сообщает о своем авторстве в инстаграме.

Центр Помпиду - культурный центр, расположенный в четвертом округе Париже. Главным образом, в нем представлено современное искусство. Решение о его создании было принято президентом Франции Жоржем Помпиду, который занимал пост главы французского государства с 1969 по 1974 год.