Вступил в силу приговор вандалу, повредившего картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван"

Мосгорсуд отклонил апелляцию осужденного

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор Игорю Подпорину, которого приговорили к 2,5 годам в колонии общего режима за то, что в мае 2018 года он прорвал полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.

С этого момента приговор Замоскворецкого суда вступил в силу. 30 апреля этот суд признал Подпорина виновным в повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 Уголовного кодекса).

25 мая 2018 года, незадолго до закрытия Третьяковки Подпорин в репинском зале схватил металлический столбик ограждения, разбил стекло картины, повредил раму и полотно. Холст был прорван в трех местах. Вандала задержали на месте. Он объяснил, что его возмутило содержание картины, в которой "все ложь".

Картина с тех пор находится на реставрации. В масштабной ретроспективе работ Репина, которая проходит с 16 марта в Новой Третьяковке на Крымском валу, для "Ивана Грозного" отвели символическое пустое место в самом начале экспозиции.

Репин писал "Ивана Грозного" с 1883 по 1885 годы. Картину купил основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков.

16 января 1913 года картина получила три удара ножом от 28-летнего старообрядца, сына мебельного фабриканта Абрама Балашова, частого посетителя галереи. Он порезал холст с криками: "Довольно смертей, довольно крови!" Его задержали на месте, полиция направила его в психиатрическую клинику, несколько недель спустя его освободили. В реставрации полотна участвовали Репин и попечитель Третьяковской галереи Игорь Грабарь. С 1927 года картина постоянно экспонировалась под стеклом.