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Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Взрыв и последовавший за ним пожар зафиксированы на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco на востоке страны, сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на арабские СМИ.

По сообщениям телеканала Al-Arabiya, корреспондент которого первым сообщил о происшествии, пламя взято под контроль. О причинах взрыва и пожара, как и о возможных жертвах и пострадавших, пока не сообщается.

Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.

АР пишет, что этот НПЗ ранее становился объектом попыток совершения терактов со стороны боевиков террористической структуры "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Так, последний раз террористы-смертники предприняли неудавшуюся попытку осуществить взрыв на заводе в феврале 2006 года.

Саудовская Аравия

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