Большинство британцев согласны на референдумы в Шотландии и Северной Ирландии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Почти половина жителей Великобритании считают, что Шотландия и Северная Ирландия имеют право на проведение референдума о независимости после выхода страны из ЕС, свидетельствуют данные опроса агентства BMG, проведенного для газеты The Independent.

Согласно итогам исследования, 45% британцев считают, что правительство должно разрешить проведение в Шотландии референдума о независимости после Brexit, против высказались 30%. Газета отмечает, что если из результатов исключить ответы "не знаю", то разрыв в пользу проведения плебисцита становится еще более значительным - 60% против 40%.

Более того, 52% опрошенных выступают за право жителей Северной Ирландии после Brexit проголосовать по вопросу о том, оставаться ли им в составе Великобритании или же войти в состав Республики Ирландия. Против референдума высказались только 19% респондентов. Без ответов не определившихся с выбором соотношение составляет 73% против 27% в пользу сторонников голосования.

Айан Блэкфорд, являющийся лидером Шотландской национальной партии в Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании - ИФ), назвал результаты опроса "значимыми для движения за независимость". Он подчеркнул, что за право проведения референдума высказались не только в самой Шотландии, но и во всей Великобритании.

"На протяжении всего Brexit нас полностью игнорировали. Последние три года подчеркнули растущую цену отсутствия независимости для Шотландии", - заявил Блэкфорд.

Бывший министр по делам Северной Ирландии лорд Питер Хейн заявил, что результаты опроса подтвердили его опасения по поводу того, что Brexit приведет к ускорению распада Великобритании.

В свою очередь Гевин Робинсон, представляющий в британском парламенте ирландскую Демократическую юнионистскую партию, заявил, что Северной Ирландии лучше остаться в составе Великобритании "по экономическим, социальным, культурным и историческим причинам".

"Критерии проведения опроса о границе были четко обозначены и не были соблюдены. Однако основное внимание не должно уделяться проведению вызывающего разногласия опроса о границе и созданию дальнейшей напряженности в североирландском сообществе", - добавил он.

Опрос BMG проводился в период с 3 по 6 сентября, в нем приняли участие 1 504 человека, проживающих в Англии, Шотландии и Уэльсе. В нем не участвовали жители Северной Ирландии. Однако проведенный недавно лордом Эшфортом опрос показал, что 46% жителей Северной Ирландии выступают за присоединение к Республике Ирландия, в то время как 45% хотят остаться в составе Великобритании. Без учета ответов "не знаю" сторонников объединения с соседней страной оказалось больше половины - 51%.

Великобритания ранее добилась переноса крайнего срока Brexit на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, чтобы избежать "жесткого" Brexit.

Джонсон, выступая с программной речью после назначения премьер-министром Великобритании, пообещал во что бы то ни стало вывести страну из ЕС 31 октября. Однако 9 сентября королева Великобритании Елизавета II подписала закон об отсрочке выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем. Согласно закону, Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года.