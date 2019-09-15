Bloomberg узнал о намерении Джонсона проигнорировать запрет на "жесткий" Brexit

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет выполнять закон, запрещающий выход страны из ЕС без достижения соглашения с Брюсселем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в британском правительстве.

По словам источника, Джонсон в преддверии своих первых переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером решил придерживаться "жесткого" плана. Так, британский премьер обещает сделать все возможное для достижения и ратификации сделки с ЕС, но просить Юнкера об отсрочке Brexit с 31 октября не будет. Если же от стран-членов ЕС на предстоящем в октябре саммите поступит предложение о переносе этого срока, то Джонсон его отклонит.

Агентство отмечает, что таким образом он проигнорирует закон, обязывающий его попросить ЕС об отсрочке Brexit, если сделка не будет достигнута. По словам чиновника, если на саммите в Брюсселе 17-18 октября переговоры по соглашению провалятся, то британское правительство продолжит работу над "жестким" Brexit.

Более того, как утверждает собеседник Bloomberg, Джонсон намерен бороться в суде за выход из Евросоюза со своими оппонентами, включая лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина. Срок, в течение которого британский премьер должен подать ЕС прошение об отсрочке, истекает 19 октября. По мнению чиновника, после этого противники выхода из ЕС без сделки могут внести в британский парламент законопроекты, направленные на полную отмену Brexit.

Bloomberg напоминает, что Джонсон отправится в Люксембург на встречу с Юнкером в понедельник.

Джонсон, выступая с программной речью после назначения премьер-министром Великобритании, пообещал во что бы то ни стало вывести страну из ЕС 31 октября. Однако 9 сентября королева Великобритании Елизавета II подписала закон об отсрочке Brexit без соглашения с Брюсселем. Согласно закону, Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок на 31 января 2020 года.