Британское правительство обнародовало наихудший сценарий Brexit без сделки

Фото: Reuters

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании под напором парламентариев опубликовало документ, содержащий наиболее пессимистичный сценарий для экономики страны в случае, если Лондон покинет ЕС без соглашения с Брюсселем, пишет The Guardian со ссылкой на текст документа.

Согласно документу под названием "Операция Yellowhammer", "жесткий" Brexit может привести к росту цен на продовольствие и топливо, нарушению поставок лекарств и беспорядкам на улицах Великобритании.

Кроме того, выход из ЕС без сделки может привести к серьезным перебоям на границе. По оценке британского правительства, порядка 85% грузовиков, пересекающих Ла-Манш, могут оказаться не готовы к введению таможенного контроля на границе с Францией, причем эта ситуация может продлиться до трех месяцев.

В документе говорится, что даже при худшем сценарии дефицита продовольствия в Великобритании не возникнет, но рост цен и сокращение ассортимента может отразиться на "уязвимых группах".

Кроме того, в опубликованном сценарии британское правительство признает, что между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и независимой Республикой Ирландия придется установить жесткую границу, хотя, как отмечает The Guardian, Лондон обещал не вводить контроль на ирландской границе.

Издание подчеркивает, что этот план очень похож на слитый документ, который в августе опубликовала The Sunday Times. Разница заключается в том, что газета называла этот сценарий "базовым", в то время как в документе британского правительства о нем говорится как "наихудшем".

После появления публикации в The Sunday Times Палата общин проголосовала по вопросу о публикации документа Yellowhammer - 311 высказались за, против - 302. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону установили дедлайн до 23:00 среды для исполнения решения.

Великобритания ранее добилась переноса крайнего срока Brexit на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, чтобы избежать "жесткого" Brexit.

Джонсон, выступая с программной речью после назначения премьер-министром Великобритании, пообещал во что бы то ни стало вывести страну из ЕС 31 октября. Однако 9 сентября королева Великобритании Елизавета II подписала закон об отсрочке выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем.