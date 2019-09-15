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Джонсон сравнил себя с Халком и пообещал не допустить новой отсрочки Brexit

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не собирается выполнять призыв парламента о согласовании новой отсрочки Brexit, и заверил, что возможность выработать соглашение с ЕС о будущих отношениях вполне возможно.

Об этом он сообщил в интервью изданию The Mail on Sunday в преддверии намеченных на начало следующей недели переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Я чувствую уверенность", - добавил премьер.

Премьер-министр заявил, что если переговоры провалятся, то он проигнорирует шаг палаты представителей, велевшей ему добиться отсрочки Brexit, пишет издание.

При этом Джонсон провел аналогию между себя и супергероем комиксов Халком. "Чем больше Халк злится, тем сильнее он становится", - предупредил глава правительства.

Джонсон добавил, что в случае необходимости по-прежнему готов к "жесткому" Brexit - выходу из ЕС без соглашения с Брюсселем. Этот процесс он сравнил с Халком "разрывающим оковы".

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

Великобритания Brexit Борис Джонсон

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