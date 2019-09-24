Спикер Палаты общин потребовал немедленного созыва парламента

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Палаты общин Джон Беркоу потребовал безотлагательно созвать депутатов, сообщает ВВС. Им предстоит решить, что делать в связи с тем, что Верховный суд признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.

Суд также потребовал скорейшего созыва обеих палат парламента.

Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал Джонсона "трезво оценить свое положение" и "стать премьер-министром с самым коротким в истории сроком пребывания в должности".

Он потребовал, чтобы премьер послушался суда, отказался от Brexit без сделки об условиях "развода" Великобритании и ЕС и объявил новые выборы, по итогам которого будет сформировано правительство, уважающее принцип главенства закона и не узурпирующее власть.

Мэр Лондона Садик Хан обвинил Джонсона в том, что он ввел в заблуждение общественность, парламент, королеву и суды. По его словам, премьер пытался не дать депутатам изучать и обсуждать его "катастрофический" план по выводу страны из ЕС без сделки. Он потребовал, чтобы парламент немедленно собрался и призвал "это недемократичное и нечестное правительство к ответу".

Джонсон приостановил работу британского парламента на период с 9 сентября до 14 октября.

Договоренность с Евросоюзом предусматривает, что Британия должна выйти из ЕС 31 октября. Джонсон стремится не допустить новой отсрочки и готов на Brexit без сделки, парламент категорически против такого варианта.