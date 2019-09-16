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Президент Туркмении выпустил книгу об алабаях и сочинил про них песню

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Ашхабаде прошла презентация книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова "Туркменский алабай", сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана. Там также прошла премьера одноименной песни на стихи главы государства.

В книге изложены "интересные факты о достоинствах породы, данные археологических изысканий и этнографические сведения, а также примеры интерпретации образа алабая в фольклоре". Агентство назвало это издание "замечательным подарком" ко Дню независимости 27 сентября.

На презентацию пришли министры и другие чиновники, деятели искусства и культуры, представители общественности и журналисты.

В конце мая 2019 года Бердымухамедов подарил премьер-министру Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая. Медведев отдарился редким изданием "Архитектурные памятники Туркмении".

Гурбангулы Бердымухамедов Туркмения Дмитрий Медведев Ашхабад

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