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Туркменский лидер недоволен, что в театрах нет пьес "о счастливой жизни народа"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор министру культуры страны Атагелди Шамырадову с последним предупреждением и потребовал исправления недостатков в кратчайшие сроки, пишет в понедельник газета "Нейтральный Туркменистан".

На рабочем совещании о работе в сфере культуры и СМИ в воскресенье Бердымухамедов выразил недовольство тем, что "в центрах культуры и театрах не ставятся новые спектакли, воспевающие нынешние успехи и счастливую жизнь народа, мало и коротких сценических пьес, что является результатом низкого уровня театральной режиссуры и художественности создаваемых произведений".

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Бердымухамедов проучил обеспечить "достойное освещение" 30-летия независимости Туркменистана, которое будет отмечаться в 2021 году.

Обращаясь к председателю Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана, а также к руководителям телерадиоканалов, он поручил регулярно выпускать передачи, посвященные 30-летию туркменской независимости, сообщает издание.

Кроме того, Бердымухамедов распорядился проводить все массовые мероприятия, торжества и театрализованные представления, приуроченные к 30-летию независимости, "с использованием современных достижений в этой области". В числе приоритетов он назвал отражение в этих мероприятиях "особенностей национальных традиций и обычаев, культурных и духовных ценностей народа".

Туркмения Гурбангулы Бердымухамедов

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