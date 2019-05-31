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Президент Туркменистана подарил Медведеву щенка алабая

Президент Туркменистана подарил Медведеву щенка алабая
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Фото: пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву щенка алабая.

Туркменский лидер уточнил, что щенок породы пятнистый алабай. Российскому премьеру передали родословную его нового питомца.

В качестве ответного подарка российский премьер преподнес туркменскому лидеру раритетное издание "Архитектурные памятники Туркмении". Книга была издана в 1939 году к 15-летней годовщине образования Туркменской ССР и посвящена памятникам архитектуры средневековой Туркмении. В альбоме размещены описания памятников древнего Мерва и другие.

"Смотрите, издано Москва - Ашхабад, 39 год. Так что это в вашу библиотеку такой памятник исторический, - сказал глава российского кабмина, вручая подарок. - Причем интересно, что она двуязычная".

Осенью 2017 года Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому коллеге Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный.

Туркменистан Дмитрий Медведев

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