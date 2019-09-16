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В Турции скончался россиянин, пострадавший во время полета на парашюте

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российский турист, получивший травмы во время полета на парашюте в Анталье, скончался в больнице. Об этом сообщает в понедельник, 16 сентября, генконсульство РФ в Анталье.

"Врачам не удалось спасти россиянина М.М., 2001 г.р., который был госпитализирован в субботу в результате несчастного случая, произошедшего во время полета на водном парашюте. 15 сентября, несмотря на усилия медиков, юноша скончался, не приходя в сознание. Выражаем свои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении генконсульства, опубликованном в фейсбуке.

Отмечается, что генконсульство сотрудничает с местными властями для того, чтобы выяснить причины трагедии и наказать виновных.

Как пишут местные СМИ, после инцидента полиция арестовала двух граждан Турции - владельца компании, занимающейся организацией полетов на парашюте, и одного из ее сотрудников.

В субботу, 14 сентября, геконсульство РФ в Анталье сообщило, что двое российских туристов получили травмы в районе Коньяалты в провинции Анталья. Во время парасейлинга (полета над морем на специальном парашюте за катером) по неизвестным причинам произошел обрыв каната, соединяющего парашют с судном, и сильным порывом ветра россияне были отброшены на пальмовые деревья на берегу.

Анталья Турция

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