Поиск
Важно
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников

Страховщики не заметили роста числа несчастных случаев с россиянами в Турции

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские страховые компании не заметили в 2019 году, чтобы туристы из России стали чаще умирать в Турции или попадать в несчастные случаи в этой стране. Об этом в Общественной палате заявил гендиректор страховой компании ERV Андрей Тюрин.

По данным ERV, c мая по август 2019 года на почти 2 млн застрахованных туристов пришлось 24 тысячи страховых случаев и 27 смертей. Соотношение страховых случаев к количеству застрахованных по сравнению с прошлым годом не изменилось, количество смертей не выросло, добавил Тюрин. Больше всего страховых случаев приходится на простуду, кишечные инфекции и другие легкие заболевания, отметил он.

Ранее во вторник на этом же мероприятии в Общественной палате глава консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцов сказал, что с мая в Турции умерли 88 россиян. Чаще всего это происходит из-з легкомыслия туристов, которые садятся в чартерный самолет и "полностью расслабляются", считает дипломат.

По его словам, отдыхающие пренебрегают страховкой, злоупотребляют режимом "все включено" и тонут или разбиваются насмерть, родители полагаются на персонал отеля, который может недосмотреть за детьми, при переходе улиц россияне не уступают автомобилистам и попадают в ДТП.

Участники "круглого стола" отметили, что в Турции в сезон ежедневно находятся около 300 тысяч россиян, это сопоставимо с населением небольшого города, "где также происходят несчастные случаи".

Член Общественного совета Ростуризма Роман Бобылев отметил, что не все 88 россиян умерли этим летом в результате несчастных случаев. Он предложил учитывать статистику прошлых лет и сравнивать данные по Турции с другими странами. Он отметил, что по данным страховых агентств Турция в 2019 году не выбивается из мировой статистики.

Ранее опрошенные "Интерфаксом" эксперты связывали высокое число смертей на отдыхе в Турции с ростом турпотока, который, по прогнозам, в 2019 году превысит 6 млн человек. Как отмечала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, чаще всего ЧП с россиянами происходят в самых популярных у отдыхающих зарубежных странах - Турции, Таиланде, а до 2015 года - в Египте.

Турция Ростуризм РСТ Антон Скворцов ERV

Новости по теме

Новости

Дерипаска решил судиться с журналистами из-за санкций США

Новый урожай обрушил цены на кукурузу в России

Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве

Офис премьера Украины назвал искаженной информцию о готовности к компромиссу по ПриватБанку

Коворкинговый стартап WeWork отложил IPO из-за слабого интереса инвесторов

Коворкинговый стартап WeWork отложил IPO из-за слабого интереса инвесторов

"Ведомости" узнали о провале эксперимента по продаже машин Renault через интернет

"Ведомости" узнали о провале эксперимента по продаже машин Renault через интернет

Акции АФК "Система" дорожали на 8,3% на новости о buyback

Акции АФК "Система" дорожали на 8,3% на новости о buyback

"Коммерсантъ" узнал о жалобе Сечина Путину на "субъективность" Минфина

"Коммерсантъ" узнал о жалобе Сечина Путину на "субъективность" Минфина

Кабмин не поддержал отмену статьи о преступном сообществе для экономических дел

В Киеве арестовали недвижимость украинской "дочки" ВЭБа

В Киеве арестовали недвижимость украинской "дочки" ВЭБа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');