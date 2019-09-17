Страховщики не заметили роста числа несчастных случаев с россиянами в Турции

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские страховые компании не заметили в 2019 году, чтобы туристы из России стали чаще умирать в Турции или попадать в несчастные случаи в этой стране. Об этом в Общественной палате заявил гендиректор страховой компании ERV Андрей Тюрин.

По данным ERV, c мая по август 2019 года на почти 2 млн застрахованных туристов пришлось 24 тысячи страховых случаев и 27 смертей. Соотношение страховых случаев к количеству застрахованных по сравнению с прошлым годом не изменилось, количество смертей не выросло, добавил Тюрин. Больше всего страховых случаев приходится на простуду, кишечные инфекции и другие легкие заболевания, отметил он.

Ранее во вторник на этом же мероприятии в Общественной палате глава консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцов сказал, что с мая в Турции умерли 88 россиян. Чаще всего это происходит из-з легкомыслия туристов, которые садятся в чартерный самолет и "полностью расслабляются", считает дипломат.

По его словам, отдыхающие пренебрегают страховкой, злоупотребляют режимом "все включено" и тонут или разбиваются насмерть, родители полагаются на персонал отеля, который может недосмотреть за детьми, при переходе улиц россияне не уступают автомобилистам и попадают в ДТП.

Участники "круглого стола" отметили, что в Турции в сезон ежедневно находятся около 300 тысяч россиян, это сопоставимо с населением небольшого города, "где также происходят несчастные случаи".

Член Общественного совета Ростуризма Роман Бобылев отметил, что не все 88 россиян умерли этим летом в результате несчастных случаев. Он предложил учитывать статистику прошлых лет и сравнивать данные по Турции с другими странами. Он отметил, что по данным страховых агентств Турция в 2019 году не выбивается из мировой статистики.

Ранее опрошенные "Интерфаксом" эксперты связывали высокое число смертей на отдыхе в Турции с ростом турпотока, который, по прогнозам, в 2019 году превысит 6 млн человек. Как отмечала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, чаще всего ЧП с россиянами происходят в самых популярных у отдыхающих зарубежных странах - Турции, Таиланде, а до 2015 года - в Египте.