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Российские военные зафиксировали 34 обстрела со стороны боевиков в Идлибской зоне

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"20 сентября зафиксировано 34 обстрела. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Биньямин, Алеппо, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Айн-эль-Кантара, Сандран, Нахшебба, Ардаш-Даг, Кальат-Марза, Бейт-Смайра провинции Латакия; Хан-Шейхун, Эс-Салихия, Умм-Джлаль, Тамана, Хабит, Шарджа, Эль-Мшайрфа провинции Идлиб; Хуайз, Телль-Эт-Тут, Кара-Джурн провинции Хама", - сказал Бакин.

Кроме того, подчеркнул Бакин, российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Сирия Идлиб

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