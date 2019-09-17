МИД Украины заметил сложности в обмене удерживаемыми с РФ из-за недостатка информации

Место нахождения до 500 украинцев считается неизвестным - нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить, живы ли они

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что освобождение удерживаемых лиц по принципу всех на всех усложняется отсутствием полной информации о пропавших без вести.

"Знаете, есть идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, но на самом деле она не является жизнеспособной. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все"", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, отвечая на вопрос о том, почему ранее не состоялся согласованный в середине июля на встрече советников лидеров "нормандского формата" и начатый на ТКГ в Минске процесс "обмена 208 на 69".

Пристайко также указал, что есть серьезная проблема с пропавшими без вести. "Около 400-500 украинцев все еще считаются пропавшими без вести. Чтобы точно знать, живы ли они еще, где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить. На территории Украины это делают, например, международные организации вроде Красного Креста", - пояснил он.

Глава МИД также сообщил, что в ходе взаимного освобождения удерживаемыми лицами "35 на 35" между Украиной и Россией, которое состоялось 7 сентября, "из этой цифры (208 на 69 - ИФ) были забраны те, кто вошли в последний обмен".