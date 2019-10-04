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Глава МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными с РФ на следующей неделе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами с РФ уже на следующей неделе, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг вечером.

В РоссииОбмен заключенными между Россией и Украиной. ОбобщениеОбмен заключенными между Россией и Украиной. ОбобщениеЧитать подробнее

"В ближайшее время и это уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен (удерживаемыми лицами - ИФ)", - заявил Пристайко.

При этом деталей министр не уточнил.

Ранее 7 сентября Россия и Украина провели обмен заключенных в формате "35 на 35". На Украину, в том числе, вернулись режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году. В числе вернувшихся в Россию - журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах.

Россия Украина Вадим Пристайко

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