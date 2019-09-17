Дипломат рассказал, от чего умирают россияне на отдыхе в Турции

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцов рассказал, от чего российские туристы умирают в этой стране.

"На данный момент в Турции скончалось уже более 88 россиян, это началось с мая. К сожалению, столь "рекордные" цифры чаще обусловлены легкомыслием самих путешественников. Когда наш турист садится в чартерный самолет в Турцию, он полностью расслабляется", - сказал Скворцов на "круглом столе" в Общественной палате во вторник.

Говоря о причинах гибели россиян в Турции, он заметил, что в последнее время в стране растет число ДТП с пешеходами из РФ, которым турецкие водители не уступают дорогу, так как местные правила дорожного движения отличаются от российских. Отрицательную статистику также формируют пожилые туристы, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины на последних сроках.

"Бывает, что трагедии происходят с детьми - когда родители слишком полагаются на персонал отеля, а он недосмотрел. Иногда россияне злоупотребляют режимом "все включено" - в результате происходят падения с лестниц, утопления", - сказал Скворцов. Кроме того, несчастные случаи бывают во время занятия экстремальными видами спорта.

"Плохо то, что некоторые граждане не осознают необходимость приобретения страховки перед выездом и в результате сталкиваются с большими расходами. Наши консульские учреждения готовы оказать поддержку в кризисной ситуации, но надо помнить, что Турция, все-таки, - чужая страна с собственным законодательством", - заключил он.

Участники круглого стола отметили, что ежедневно в Турции находятся порядка 300 тыс. россиян, "что сопоставимо с населением небольшого города, где также происходят несчастные случаи".

Ранее эксперты сообщали "Интерфаксу", что высокое число смертей россиян на отдыхе в Турции связано в первую очередь с большим турпотоком. В 2019 году, как ожидается, Турцию посетят более 6 млн российских туристов. Как отмечала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, чаще всего ЧП с россиянами происходят в самых популярных у отдыхающих зарубежных странах - Турции, Таиланде, а до 2015 года - в Египте.