США после атак в Саудовской Аравии выразили готовность встать на защиту союзников в регионе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс, комментируя атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил во вторник о готовности США обеспечить защиту своих интересов и союзников в регионе.

"В связи с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии, произошедшими в минувшие выходные, я вам обещаю: мы готовы. Как говорили президент (США Дональд Трамп - ИФ), мы не хотим войны с кем-либо. Но США готовы... защитить наши интересы и наших союзников в регионе. Не ошибитесь на этот счет", - сказал он во время выступления в фонде "Наследие".

При этом он упомянул, что во вторник госсекретарь США Майк Помпео отправляется в Саудовскую Аравию для обсуждения сложившейся ситуации.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены из Ирана или Ирака.