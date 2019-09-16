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Трамп предположил, что за атаками на объекты Saudi Aramco стоит Иран

Трамп предположил, что за атаками на объекты Saudi Aramco стоит Иран
Фото: Reuters

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что атаки на объекты нефтяной индустрии Саудовской Аравии, по-видимому, указывают на Иран, однако расследование произошедшего все еще идет.

"Да, это похоже на то", - цитирует пресс-пул Белого дома ответ Трампа на вопрос о возможной ответственности Ирана за недавние атаки.

"Мы, определенно, сообщим вам (о результатах расследования - ИФ) расследование идет прямо сейчас", - уточнил президент.

Он подчеркнул, что США не желают вступать в войну с Ираном.

"Несмотря на все вышесказанное, мы, конечно, хотели бы избежать его (конфликта с Ираном - ИФ)", - заверил Трамп.

В то же время он подчеркнул, что США больше, чем какая-либо страна в истории человечества, готова к возможному конфликту.

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Также президент США считает, что дипломатия еще может сыграть положительную роль в развитии ситуации вокруг Ирана, а Тегеран все-таки хочет заключить соглашение с Вашингтоном.

"Нет, (дипломатия - ИФ) никогда не бывает исчерпанной. Вы никогда не знаете, что случится... я знаю, они (иранцы - ИФ) хотят заключить соглашение... в какой-то момент это сработает", - заявил он.

На фоне недавних нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии президенту задали вопрос, обещал ли он Эр-Рияду защиту.

"Нет, я такого саудитам не обещал... нам нужно сесть за стол переговоров с саудитами и что-то выработать", - отметил он.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.

Дональд Трамп США Иран Саудовская Аравия Saudi Aramco

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